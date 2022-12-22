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49 минут назад

Aurus раскрыл план производства внедорожников Komendant на 2023 год

Газета.Ruиещё 2

Компания Aurus планирует в 2023 году изготовить 200 внедорожников Komendant, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Aurus.

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве, 29 сентября 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ», — сообщили в компании.

Запланированный к выпуску в 2023 году тираж внедорожников премиум-класса Komendant сравним с общими продажами автомобилей Bentley в России по итогам 2021 года, когда британский бренд реализовал в нашей стране 256 машин, подчеркивают в Aurus.

Производство внедорожников Komendant на заводе в Елабуге было торжественно запущено в конце ноября. В сентябре было объявлено, что минимальная цена такого автомобиля составит 33,7 млн рублей.

Автоновости,Bentley,
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