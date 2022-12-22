Aurus раскрыл план производства внедорожников Komendant на 2023 год

«Информируем о том, что 200 автомобилей Aurus Komendant планируются к производству в течение 2023 года. Это общее количество, которое включает автомобили, выпущенные на заводе Aurus в Республике Татарстан, а также на производственной площадке ФГУП «НАМИ», — сообщили в компании.