Новая китайская марка раскрыла планы на Россию

Портал «Китайские автомобили» выяснил планы марки Livan на российский рынок. Livan – это экспортное название компании Ruilan, созданной Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group. О том, что Livan заинтересован в России, стало известно еще весной этого года. Теперь же появились подробности: например, о том, что Livan и Lifan – это разные бренды, и Lifan больше не занимается реализацией машин в стране, сконцентрировавшись на постпродажном обслуживании.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

Livan в свою очередь уже привез несколько своих автомобилей в Россию. Это компактный кроссовер X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3. В Китае модель стоит 49,9 тысячи до 67,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по нынешнему курсу составляет 430-590 тысяч.

В разговоре с «Китайскими автомобилями» представитель «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай назвал X3 Pro «экономичным городским кроссовом» с «благоприятными перспективами в России». «Мы считаем, что эта модель прекрасно соответствует ожиданиям клиентов в отношении качества и комфорта и активно готовимся к скорейшему выходу продукта на рынок», – добавил Шуай. Автомобили Livan будут реализовываться через собственную дилерскую сеть, а также не исключает возможность локальной сборки машин.

На вопрос о деятельности Lifan спикер ответил, что эта марка «больше не продает новые автомобили, но продолжает заниматься послепродажным обслуживанием и поставкой запасных частей и аксессуаров». «Сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей Lifan будут продолжать осуществлять авторизованные сервисные центры», – пояснил он.