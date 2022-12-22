Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
9 минут назад

Livan – это не Lifan: новая китайская марка раскрыла планы на Россию

Motor.ru

Портал «Китайские автомобили» выяснил планы марки Livan на российский рынок. Livan – это экспортное название компании Ruilan, созданной Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group. О том, что Livan заинтересован в России, стало известно еще весной этого года. Теперь же появились подробности: например, о том, что Livan и Lifan – это разные бренды, и Lifan больше не занимается реализацией машин в стране, сконцентрировавшись на постпродажном обслуживании.

Новая китайская марка раскрыла планы на Россию
Фото: © Китайские автомобили© Китайские автомобили

Livan в свою очередь уже привез несколько своих автомобилей в Россию. Это компактный кроссовер X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3. В Китае модель стоит 49,9 тысячи до 67,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по нынешнему курсу составляет 430-590 тысяч.

В разговоре с «Китайскими автомобилями» представитель «Ливэн Моторс Рус» Кун Шуай назвал X3 Pro «экономичным городским кроссовом» с «благоприятными перспективами в России». «Мы считаем, что эта модель прекрасно соответствует ожиданиям клиентов в отношении качества и комфорта и активно готовимся к скорейшему выходу продукта на рынок», – добавил Шуай. Автомобили Livan будут реализовываться через собственную дилерскую сеть, а также не исключает возможность локальной сборки машин.

На вопрос о деятельности Lifan спикер ответил, что эта марка «больше не продает новые автомобили, но продолжает заниматься послепродажным обслуживанием и поставкой запасных частей и аксессуаров». «Сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей Lifan будут продолжать осуществлять авторизованные сервисные центры», – пояснил он.

Стоит отметить, что еще сравнительно недавно Lifan был самой популярной китайской маркой в России. Однако в последние годы у компании начались финансовые трудности, поставки прекратились, и уже к весне 2022 года продажи Lifan на нашем рынке скатились до нуля.

Автоновости,Geely Vision,Lifan,Geely,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители