Changan привез в РФ два новых кроссовера, но продавать их не спешит

В Москве был замечен автовоз с двумя новыми для российского рынка моделями Changan - кросс-купе CS85 и большого кроссовера CS95. Фотографии опубликовал портал "Китайские автомобили", отмечая, что новинки вряд ли в скором времени появятся у дилеров марки.

Фото: www.китайские-автомобили.рф www.китайские-автомобили.рф

Вариант с сертификацией отклонён в силу того, что для этой процедуры требуется не по одному экземпляру каждой модели, а минимум два. Самый очевидный вариант - кроссоверы привезли для демонстрации дилерам и оценки потенциального спроса на данные модели.

Changan CS85 - кросс-купе длиной 4728 мм и колёсной базой 2705 мм. В Китае модель продаётся с двигателями объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 188 и 233 л.с. Коробки - 7-скоростной "робот" и 8-диапазонный "автомат" соответственно. Привод - передний, и по этому пункту более компактный Geely Tugella в аналогичном типе кузова явно выигрывает, предлагая россиянам полноприводные версии. С другой стороны, у "Тугеллы" нет моноприводных альтернатив, отсюда и разница в цене: в КНР Changan CS85 стоит от 119 900 юаней, за модель "Джили" просят от 135 700 юаней.

Changan CS95 - самый большой представитель линейки кроссоверов марки: длина - 4949 мм, колёсная база - 2810 мм. Автомобиль оснащён 233-сильной двухлитровой турбочетвёркой в паре с 6-ступенчатой АКП.

Стоит ли официальному представительству Changan поторопиться с принятием решения о выводе CS85 и CS95 на российский рынок? Безусловно, так как сейчас рынок новых автомобилей активно насыщается моделями, ввозимыми по параллельному импорту.

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