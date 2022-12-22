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53 минуты назад

Седан Toyota Camry нового поколения представят в 2023 году

Car.ru

Компания Toyota планирует начать производство седана Camry нового поколения. Модель бизнес-класса представят мировой общественности в 2023 году, машина отличается футуристическим дизайном, под капотом установлен турбированный мотор от Lexus NX.

Toyota Camry нового поколения представят в 2023 году
Фото: Car.ruCar.ru

Седан Toyota Camry актуальной генерации популярен среди российских автолюбителей. Согласно имеющейся информации, автомобиль в новом поколении лишится 3,5-литрового V-образного 6-цилиндрового мотора, его заменит турбированный силовой агрегат с рабочей камерой 2,4 л.

Будет выпускаться и гибридная модификация, основным в ней станет мощный 2,5-литровый бензиновый ДВС, которому будет помогать электромотор.

Седан Toyota Camry девятой генерации начнёт сходить с конвейера в следующем году.

Car.ru

Новинка построена на модернизированной платформе TNGA-K (GA-K).

Дизайнеры предложили корпоративный экстерьер, легко узнаваемый не только поклонниками бренда, но и всеми автолюбителями.

Машина сильно изменилась не только внешне, дизайн салона также переработан.

В нём установят самую современную мультимедийную систему, причём, все обновления будут проводиться через мобильный интернет.

В базовой модификации седана Toyota Camry, продаваемого в РФ, в моторном отсеке установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор.

Car.ru

Имеется также версия с 2,5-литровым силовым агрегатом потенциалом 200 л. с., сопряжённым с 8-ступенчатой автоматической КПП. «Люксовый» вариант Camry актуального поколения имеет 250-сильный V-образный бензиновый мотор с рабочей камерой 3,5 л.

Седаны модели Camry официально в РФ временно не поставляются, по данной причине склады дилерских центров стремительно опустошаются.

Учитывая сложившуюся ситуацию, торговые компании смогли найти выход из ситуации. Многие из них стали ввозить в Россию седаны Toyota Camry, произведенные в Китае.

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