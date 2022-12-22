Пикап Hyundai Santa Cruz может добраться до России

Hyundai Santa Cruz дебютировал в апреле 2021 года. Это пикап на базе Tucson, единственным официальным рынком для которого в настоящее время является Северная Америка. Но благодаря параллельному импорту модель доступна к заказу и в России.

Фото: Hyundai Hyundai

Как выяснила "Российская газета", на крупном классифайде появились объявления о продаже Hyundai Santa Cruz (поиск нужно вести в разделе модели Santa Fe в силу отсутствия "Санта Круза" в каталоге сайта). Цены варьируются от 3 до 3,8 млн рублей.

Пикап доступен с атмосферным двигателем 2.5 литра мощностью 193 л.с. и 8-диапазонным "автоматом" и турбомотором аналогичного объёма с отдачей 280 сил - он агрегатирован 8-скоростным "роботом". Во всех комплектациях Santa Cruz представлен с системой полного привода HTRAC с муфтой подключения задней оси.

Hyundai

Длина Hyundai Santa Cruz составляет 4971 мм, ширина - 1905 мм, высота - 1694 мм. Сзади установлена пружинная многорычажка, а длина грузовой платформы равна 1323 мм, поэтому вряд ли модель может рассматриваться в качестве коммерческого транспорта или серьёзного помощника по хозяйству. Об этом представители марки заявляли с самого начала: Santa Cruz - пикап для миллениалов, основным местом обитания которых является город и которые не против иногда совершить вылазку за его пределы.

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