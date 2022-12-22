Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
33 минуты назад

Пикап Hyundai Santa Cruz может добраться до России

Российская Газета

Hyundai Santa Cruz дебютировал в апреле 2021 года. Это пикап на базе Tucson, единственным официальным рынком для которого в настоящее время является Северная Америка. Но благодаря параллельному импорту модель доступна к заказу и в России.

Пикап Hyundai Santa Cruz может добраться до России
Фото: Hyundai Hyundai

Как выяснила "Российская газета", на крупном классифайде появились объявления о продаже Hyundai Santa Cruz (поиск нужно вести в разделе модели Santa Fe в силу отсутствия "Санта Круза" в каталоге сайта). Цены варьируются от 3 до 3,8 млн рублей.

Пикап доступен с атмосферным двигателем 2.5 литра мощностью 193 л.с. и 8-диапазонным "автоматом" и турбомотором аналогичного объёма с отдачей 280 сил - он агрегатирован 8-скоростным "роботом". Во всех комплектациях Santa Cruz представлен с системой полного привода HTRAC с муфтой подключения задней оси.

Hyundai

Длина Hyundai Santa Cruz составляет 4971 мм, ширина - 1905 мм, высота - 1694 мм. Сзади установлена пружинная многорычажка, а длина грузовой платформы равна 1323 мм, поэтому вряд ли модель может рассматриваться в качестве коммерческого транспорта или серьёзного помощника по хозяйству. Об этом представители марки заявляли с самого начала: Santa Cruz - пикап для миллениалов, основным местом обитания которых является город и которые не против иногда совершить вылазку за его пределы.

Hyundai

В США цены на Hyundai Santa Cruz начинаются от 25 450 долларов (1,8 млн рублей по курсу на 22 декабря 2022 года).

Автоновости,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители