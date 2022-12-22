В Китае запустили в серию электрокар с дизайном космического челнока

В Китае стартовало серийное производство крайне необычного электромобиля HiPhi Z. Автомобиль уже получил прозвище "космического корабля на колесах".

Фото: ©Franklin Guo / Wikimedia Commons ©Franklin Guo / Wikimedia Commons

Новый, пока малоизвестный автопроизводитель из Китая – компания Human Horizons объявила о запуске серийного производства электромобиля, который по дизайну поспорит со многими концептуальными разработками – пятидверного HiPhi Z, пишет Carscoops.

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Сами создатели говорят о своей машине, что она "выглядит, ощущается и управляется так, будто построена через 20 лет". Одной из главных особенностей оформления кузова сделали светодиодные панели по всему кузову и в интерьере, которые насчитывают 4066 элементов и призваны не только создавать особый образ автомобиля, но и взаимодействовать с водителем, пассажирами и даже с другими автомобилями. Так, на дверных панелях высвечиваются приветственные надписи, в разных местах автомобиля могут транслироваться специальные пиктограммы, обозначающие то или иное действие автомобиля. Даже двери у HiPhi Z непростые, а с интеллектуальными датчиками, которые могут подстраивать время и угол открывания двери в зависимости от положения человека рядом с автомобилем.

Главным элементом дизайна в салоне можно назвать огромный экран мультимедийной системы, который можно расположить в альбомной или портретной ориентации. Кроме того, дизайнеры гордятся 23-полосной акустикой, разработанной совместно с компанией Meridian.

Техническая часть тоже выполнена на достойном уровне: батарея емкостью 120 кВт ч, обеспечивающая пробег на одном заряде до 705 км. Двухмоторный полноприводный вариант мощностью 600 л. с. при 820 Нм способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Цены уже объявлены: в Китае первые автомобили можно будет приобрести уже в январе по цене от 610 тыс. юаней (около 6,5 млн руб.).