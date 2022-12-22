В Китае запустили в серию электрокар с дизайном космического челнока

В Китае стартовало серийное производство крайне необычного электромобиля HiPhi Z. Автомобиль уже получил прозвище "космического корабля на колесах".
Новый, пока малоизвестный автопроизводитель из Китая – компания Human Horizons объявила о запуске серийного производства электромобиля, который по дизайну поспорит со многими концептуальными разработками – пятидверного HiPhi Z, пишет Carscoops.
Сами создатели говорят о своей машине, что она "выглядит, ощущается и управляется так, будто построена через 20 лет". Одной из главных особенностей оформления кузова сделали светодиодные панели по всему кузову и в интерьере, которые насчитывают 4066 элементов и призваны не только создавать особый образ автомобиля, но и взаимодействовать с водителем, пассажирами и даже с другими автомобилями. Так, на дверных панелях высвечиваются приветственные надписи, в разных местах автомобиля могут транслироваться специальные пиктограммы, обозначающие то или иное действие автомобиля. Даже двери у HiPhi Z непростые, а с интеллектуальными датчиками, которые могут подстраивать время и угол открывания двери в зависимости от положения человека рядом с автомобилем.
Главным элементом дизайна в салоне можно назвать огромный экран мультимедийной системы, который можно расположить в альбомной или портретной ориентации. Кроме того, дизайнеры гордятся 23-полосной акустикой, разработанной совместно с компанией Meridian.
Техническая часть тоже выполнена на достойном уровне: батарея емкостью 120 кВт ч, обеспечивающая пробег на одном заряде до 705 км. Двухмоторный полноприводный вариант мощностью 600 л. с. при 820 Нм способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды.
Цены уже объявлены: в Китае первые автомобили можно будет приобрести уже в январе по цене от 610 тыс. юаней (около 6,5 млн руб.).
Ранее компания Human Horizons уже привлекла внимание общественности, запустив производство кроссовера HiPhi X, который, по их замыслу, во всем превосходит Tesla Model X: два электромотора, 590 л. с. и 820 Нм крутящего момента, семь дверей и шесть мест.