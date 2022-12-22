Названа возможная дата выхода электромобиля «Москвич»

Электромобили «Москвич» могут поступить в продажу в понедельник, 26 декабря, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов. Об этом пишет ТАСС.

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Ликсутов пояснил, что на презентации зрителям показали только машины с двигателем внутреннего сгорания. Вместе с тем, есть основания предполагать, что и электромобиль получился вполне приличным.

«Думаю, что машина достойная. Показывали [на презентации] только машину с двигателем Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину», - уточнил чиновник.

В следующем году компания планирует произвести 50 тыс. машин, 10 тыс. из них будут с аккумуляторами, отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что намеревается приобрести «Москвич» для себя, предположительно, белого цвета.