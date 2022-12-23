Приложение для «бдительных граждан» позволит наказывать за проезд на «красный»

«Помощник Москвы» расширяет аудиторию: сервис, рассчитанный на «бдительных граждан» в дальнейшем начнёт работать в российских регионах (каких именно, пока не уточняется).

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Мобильное приложение «Помощник Москвы» заработало в 2015 году: с его помощью граждане могут фотографировать автомобили, припаркованные на газонах или под запрещающими знаками, а потом отсылать эти снимки в адрес МАДИ (Московской административной дорожной инспекции) или АМПП (Администратора московского парковочного пространства). В результате нарушителям по почте приходят штрафы. Теперь планируется расширить действие этого «программно-аппаратного комплекса» на другие регионы РФ.

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«Помощником Москвы» на сегодняшний день пользуется свыше 1,2 млн человек, при этом количество нарушений, зафиксированных с его помощью, в текущем году выросло на 32% (в общей сложности более миллиона случаев). Как сообщает «Коммерсант», ЦОДД (Центр организации дорожного движения) сейчас проводит тендер по доработке и настройке этого мобильного приложения: на модернизацию планируется потратить 135 млн рублей.

После планируемого обновления приложения его пользователи смогут фотографировать те автомобили, которые незаконно занимают выделенные места, предназначенные для такси и для транспорта людей с инвалидностью. Кроме того, появится возможность снимать видео, чтобы фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и езду по выделенной полосе для общественного транспорта. Как отметили в ЦОДД, новый функционал появится после «согласования с соответствующими структурами и тестирования».

В дальнейшем «Помощник» отправится в регионы РФ, однако, в какие именно, пока неизвестно. Пока что в ЦОДД отметили только, что получают запросы из субъектов, пока что они поступили от властей шестнадцати регионов.

В издании напомнили, что ещё в 2019 году было опубликовано постановление пленума Верховного суда, согласно которому автоматической фиксацией нарушения не может быть съёмка, сделанная на телефон, который находится в руках человека (так как он может выбрать объект для фотографирования, а не снимает всех подряд). Несмотря на это, такие «письма счастья» по-прежнему рассылаются. При этом теперь в суды массово поступают жалобы, наиболее активно оспаривают штрафы юрлица, так как для них стоянка на газоне обходится в 300 тыс. рублей. Судя по базе данных Мосгорсуда, в последнее время решения принимаются в пользу автовладельцев.

По мнению юриста Михаила Никитина в рамках новой дорогостоящей модернизации программно-аппаратного комплекса ЦОДД намерен сделать «Помощника Москвы» соответствующим критериям, указанным в постановлении пленума ВС. В результате суды больше не смогут отменять постановления или же сократится количество обжалований таких штрафов.