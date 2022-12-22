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1 час назад

Lexus обновил оснащение и настройки модели RC

Газета.Ru

Компания Lexus обновила купе RC и RC F, предназначенные для японского рынка, сообщает Motor1.com. В частности, купе получило сенсорный дисплей медиасистемы и измененные настройки шасси.

Lexus обновил оснащение и настройки модели RC
Фото: LexusLexus

Инженеры компании перенастроили адаптивную подвеску, внедрили новую программу управления коробкой передач и изменили тип крепления колес - на болты вместо гаек со шпильками. Новые ступицы внедрены с целью снижения неподрессоренных масс.

Кроме того, автомобиль получил на выбор три вида колесных дисков, и улучшенный радар, отвечающий за активную безопасность. С ним автомобиль способен распознавать велосипедистов в дневное время, пешеходов ночью, а также определять транспортные средства, поворачивающие направо на перекрестках.

Ранее стало известно, что компания Great Wall сертифицировала модель Tank 300 для продажи на российском рынке.

Автоновости,Lexus,
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