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1 час назад

Subaru построила Forester с водоотталкивающим салоном и багажником

Газета.Ru

К 50-летию с начала производства полноприводных автомобилей компания Subaru выпустила спецверсию кроссовера Forester XT-Edition, снабженную сиденьями с водоотталкивающей обивкой. Спецверсия автомобиля разработана для любителей активного отдыха.

Subaru построила Forester с водоотталкивающим салоном и багажником
Фото: SubaruSubaru
Subaru

Автомобиль получил оригинальные 18-дюймовые колесных диски, решетку радиатора и корпуса зеркал из неокрашенного пластика, а также защиту заднего бампера.

В черный цвет окрашен также задний спойлер и ряд других декоративных элементов экстерьера. Помимо сидений, водоотталкивающими свойствами у Forester XT-Edition обладает покрытие багажного отсека. Автомобиль, предназначенный для японского рынка, оснащается оппозитным бензиновым мотором объемом 1,8 л и полным приводом. Стоимость машины - от 3 млн иен (около 1,7 млн рублей).

Ранее стало известно, что Lexus представил обновленную версию купе RC.

Автоновости,Lexus,Subaru,
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