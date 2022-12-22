Subaru построила Forester с водоотталкивающим салоном и багажником

К 50-летию с начала производства полноприводных автомобилей компания Subaru выпустила спецверсию кроссовера Forester XT-Edition, снабженную сиденьями с водоотталкивающей обивкой. Спецверсия автомобиля разработана для любителей активного отдыха.

Фото: Subaru Subaru

Subaru

Автомобиль получил оригинальные 18-дюймовые колесных диски, решетку радиатора и корпуса зеркал из неокрашенного пластика, а также защиту заднего бампера.

В черный цвет окрашен также задний спойлер и ряд других декоративных элементов экстерьера. Помимо сидений, водоотталкивающими свойствами у Forester XT-Edition обладает покрытие багажного отсека. Автомобиль, предназначенный для японского рынка, оснащается оппозитным бензиновым мотором объемом 1,8 л и полным приводом. Стоимость машины - от 3 млн иен (около 1,7 млн рублей).