Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Гендиректор КамАЗа раскрыл личные инвестиции в соперника АвтоВАЗа

Motor.ruиещё 1

Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин раскрыл личные инвестиции в проект электромобиля «Атом». В беседе с татарстанскими журналистами топ-менеджер признался, что вложил в разработку отечественного автомобиля на батарейках 30 миллионов рублей, причём эта сумма не входит в 360 миллионов рублей, выделенных КамАЗом. Когогин дал понять, что видит в электромобиле «Атом» соперника АвтоВАЗа и уделяет легковому бизнесу полтора часа в неделю.

Гендиректор КамАЗа раскрыл личные инвестиции в соперника АвтоВАЗа
Фото: Motor.ruMotor.ru

Сергей Когогин подчеркнул, что проект «Атом» активно развивается и подтвердил, что прототип электромобиля будет представлен в конце будущего года. По оценке гендиректора КамАЗа для него 30 миллионов рублей — существенная сумма, поскольку «олигархом он не является». У «Атома» есть и экспортный потенциал, а модульность конструкции позволит собирать электрокары за пределами России, уверен Сергей Когогин.

Мысль о возможной конкуренции с АвтоВАЗом рулевой КамАЗа выразил в беседе с «Коммерсантом». Топ-менеджер заявил, что России нужно вернуться к позициям, когда 80 процентов рынка заполняет собственное производство. «Я допускаю, что АвтоВАЗ сможет производить до полумиллиона автомобилей, мощности у них есть, но наш потребитель уже давно очень высоко интеллектуальный и хотел бы иметь выбор»,— сказал он, очертив перспективы «Атома» на внутреннем рынке.

Хотя КамАЗ является технологическим партнёром «Москвича», выпускающего бензиновые автомобили, дальнейшие инвестиции в топливные легковушки челнинский автогигант не планирует. В сегменте легковых автомобилей КамАЗ «продолжит инвестировать только в проекты по электродвижению».

Автоновости,Сергей Когогин,Коммерсант,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители