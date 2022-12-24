Гендиректор КамАЗа раскрыл личные инвестиции в соперника АвтоВАЗа

Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин раскрыл личные инвестиции в проект электромобиля «Атом». В беседе с татарстанскими журналистами топ-менеджер признался, что вложил в разработку отечественного автомобиля на батарейках 30 миллионов рублей, причём эта сумма не входит в 360 миллионов рублей, выделенных КамАЗом. Когогин дал понять, что видит в электромобиле «Атом» соперника АвтоВАЗа и уделяет легковому бизнесу полтора часа в неделю.

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Сергей Когогин подчеркнул, что проект «Атом» активно развивается и подтвердил, что прототип электромобиля будет представлен в конце будущего года. По оценке гендиректора КамАЗа для него 30 миллионов рублей — существенная сумма, поскольку «олигархом он не является». У «Атома» есть и экспортный потенциал, а модульность конструкции позволит собирать электрокары за пределами России, уверен Сергей Когогин.

Мысль о возможной конкуренции с АвтоВАЗом рулевой КамАЗа выразил в беседе с «Коммерсантом». Топ-менеджер заявил, что России нужно вернуться к позициям, когда 80 процентов рынка заполняет собственное производство. «Я допускаю, что АвтоВАЗ сможет производить до полумиллиона автомобилей, мощности у них есть, но наш потребитель уже давно очень высоко интеллектуальный и хотел бы иметь выбор»,— сказал он, очертив перспективы «Атома» на внутреннем рынке.