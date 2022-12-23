Что грозит автомобилистам за нарушение правил пересечения дорожной разметки

Во многих регионах из-за погодных аномалий у водителей возникли проблемы с соблюдением требований дорожной разметки. Несмотря на это, им назначают штрафы, исходя из данных камер видеофиксации. Чтобы защитить автовладельцев, депутат от ЛДПР Василий Власов предложил освободить их от наказания за нарушение разметки в период сильных снегопадов. С таким письмом парламентарий обратился к главе ГИБДД МВД России Михаилу Черникову. «Парламентская газета» выяснила, какие штрафы сейчас ждут водителей, нарушивших правила разметки.

Фото: © АГН Москва © АГН Москва

Если дорогу завалило снегом

Видео дня

В своем обращении депутат отметил, что аномальные снегопады и осадки продолжатся и в предстоящие недели. Водители в таких условиях не видят разметку, неправильно перестраиваются. Но если даже автовладелец совершил нарушение не намеренно, ему придет штраф с дорожной камеры.

«Прошу вас оценить целесообразность объявления «зимней амнистии», предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки в период аномальных погодных условий», — написал Василий Власов Михаилу Черникову.

В социальных сетях и на различных сайтах люди жалуются на штрафы за нарушение разметки, которую не было видно, и на инспекторов, фотографирующих неправильно припаркованные машины, сказал депутат «Парламентской газете». При этом коммунальщики в Москве хоть как-то справляются с очисткой дорог, а в других городах иная ситуация. Например, в Санкт-Петербурге многие дороги завалены снегом.

Депутат предложил руководителю ГИБДД обратиться в региональные отделения ГИБДД с просьбой не назначать штрафы за нарушения правил разметки и парковки в период природных аномалий.

За что могут наказать

Движение по разделительной полосе

Разделительная полоса — это часть дороги, разделяющая полосы со встречным движением. Чаще всего полосы разделены обычной линией разметки — прерывистой или сплошной, а иногда и двойной сплошной. В ряде случаев разделительная полоса представляет собой обычный участок трассы, на который нанесена специальная разметка (горизонтальные параллельные линии). За движение по разделительной полосе предусмотрен штраф в 1500 рублей по статье 12.15 КоАП. Кроме того, водителю придется заплатить штраф за нарушение разметки — еще 500 рублей, если инспектор решит не ограничиваться предупреждением (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Нарушение рядности движения

Нарушение рядности движения — это несоблюдение правил маневрирования, которое влечет за собой ответственность в соответствии с ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ (предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей). Нарушение рядности заключается в невыполнении требований ПДД в отношении процедуры поворота или разворота — такой маневр нужно выполнять с крайней левой или правой полосы, в зависимости от того, в какую сторону нужно повернуть.

Если же на дороге нанесена разметка или установлены дорожные знаки, указывающие, с какой полосы нужно выполнять тот или иной маневр, а эти требования не выполнены, нарушитель будет наказан штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ).

А если водитель захочет перестроиться с одной полосы на другую, но не включит при этом сигнал поворота, он может быть привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (предупреждение или штраф 500 рублей).

Пересечение сплошной линии

Сплошная линия разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах. За нарушение сплошной линии разметки (выезд на встречную полосу) штраф составляет 5000 рублей. Альтернативное наказание — лишение прав на срок от 4 месяцев до полугода (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). За повторное нарушение водитель будет лишен прав на год. Если нарушение зафиксировал не инспектор, а камера, прав не лишат, но штраф в размере 5000 рублей заплатить придется.

Если причиной нарушения стала необходимость объезда препятствия, расположенного на дороге, наказание будет мягче — штраф за нарушение разметки при перестроении в этом случае составит от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ).

Нарушение на перекрестке

За пересечение стоп-линии, проехать дальше которой автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора, не имеет права — 800 рублей (ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ).

Как накажут за нарушение дорожной разметки при остановке и стоянке

За остановку на участках, где расстояние от остановившегося автомобиля до противоположного края дороги, разделительной полосы или сплошной полосы, запрещающей выезд на встречную полосу, составляет меньше 3 метров, штраф — 500 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге 2500 рублей). Возможно устное предупреждение инспектора (ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ).

За остановку на расстоянии менее 15 метров от остановки автобусов или такси штраф составит 1000 рублей (ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ) (в Москве и Санкт-Петербурге 3000 рублей).

За стоянку на парковочных местах, предназначенных для инвалидов и отмеченных соответствующей разметкой, водителю придется заплатить 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ).

Штраф можно обжаловать

В России действительно есть проблема, когда дорожную разметку заносит снегом, согласился глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, «Если сотрудник дорожной полиции остановил человека и разметки не видно, то вряд ли он будет привлекать водителя к ответственности, — сказал он «Парламентской газете». — А если даже привлечет или штраф назначили, исходя из данных камеры, то это решение легко обжаловать».

Комментируя инициативу, Нилов отметил, что амнистия — это исключительно право Государственной Думы, а не ГИБДД, Правительства и других органов. Так что речь должна идти не об отмене уже назначенных штрафов, а о том, чтобы их не назначать в период сильных снегопадов. Депутат напомнил, что в ЛДПР не раз предлагали не наказывать водителей, если им мешают плохие дорожные или погодные условия.

«Когда разметку не видно, штрафы приходить не должны. Нарушение фиксируется не по данным камеры, а по фактической погоде. Получается, что есть состав административного правонарушения, но нет события, потому что разметка занесена снегом», — пояснил «Парламентской газете» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. Но на российских дорогах есть камеры двух типов: новые учитывают видимость разметки, а устаревшие — не учитывают и фиксируют нарушение в любую погоду. Вопрос в том, как отделить ошибочные штрафы от законных. Сотрудники ГИБДД должны вручную отбирать постановления о назначении штрафов по данным со старых камер и выбрасывать их в мусорную корзину, считает Шкуматов. «Они это делают, но далеко не всегда учитывают все такие случаи», — сказал эксперт.