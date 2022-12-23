Названы две основные категории приводящих к авариям зимой ошибок

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) зимой связаны с двумя основными категориями ошибок — техническими и мотивационными, рассказал «Ленте.ру» автоэксперт, шеф-тренер центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. Он объяснил, что в большинстве случаев повышенная аварийность вызвана именно последней категорией, то есть ситуациями, когда водитель намеренно создает опасную для себя и других участников дорожного движения.

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«Все ошибки можно разделить на две части: мотивационные и технические. Мотивационные ошибки возникают, когда человек, не проанализировав ситуацию, поступил неправильно, а технические — когда он поступил неверно из-за непонимания технических особенностей», — рассказал специалист.

По его словам, зимой водители зачастую не оценивают обстановку должным образом и упускают из внимания важные внешние факторы.

«Самый простой пример — нарушение скорости — одна из самых распространенных ошибок в зимнем вождении. Человек повышает скорость, машина никакого отношения к этому не имеет, скоростью управляет исключительно человек. Проблема в том, что человек не оценил обстановку и не придал значения внешним факторам», — добавил эксперт.

Бахарев также дал ряд советов водителям, которые хотят избежать опасных ситуаций на дорогах и минимизировать риски при вождении.

«Надо не забывать о том, что даже небольшая скорость имеет тяжелые последствия при резкой остановке. Допускать игры на дорогах, например, намеренно, ради удовольствия вызывать скольжение. Соблюдайте скоростной режим с учетом запаса по дистанции и следите, чтобы машина не теряла устойчивость», — заключил он.