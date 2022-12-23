Chevrolet Aveo следующего поколения дебютирует в Мексике

Произведенный в Корее Chevrolet Aveo стал историей в 2020 году, не оставив преемника, но модель осталась в продаже в Мексике, где это, по сути, просто переименованный Chevrolet Sail местной сборки, произведенный в Китае. Эта модель теперь переходит во второе поколение, изменяя стиль кузова с седана на хэтчбек.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Aveo Mk2 был разработан совместным предприятием SAIC-GM-Wuling в Китае специально для Мексики. Доступной информации мало, но мы знаем из первых рук, что автомобиль использует упрощенное шасси с полузависимой задней подвеской, 15-дюймовыми колесами, галогенными фарами и роторными тормозами на обоих концах.