Chevrolet Aveo следующего поколения дебютирует в Мексике

Произведенный в Корее Chevrolet Aveo стал историей в 2020 году, не оставив преемника, но модель осталась в продаже в Мексике, где это, по сути, просто переименованный Chevrolet Sail местной сборки, произведенный в Китае. Эта модель теперь переходит во второе поколение, изменяя стиль кузова с седана на хэтчбек.
Aveo Mk2 был разработан совместным предприятием SAIC-GM-Wuling в Китае специально для Мексики. Доступной информации мало, но мы знаем из первых рук, что автомобиль использует упрощенное шасси с полузависимой задней подвеской, 15-дюймовыми колесами, галогенными фарами и роторными тормозами на обоих концах.
По сообщениям мексиканских СМИ, ожидается, что он будет поставляться с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с., доступным как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Снимков салона на данный момент еще нет. Chevrolet обещает полностью раскрыть автомобиль в первой половине 2023 года.