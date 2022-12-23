Страховщики выяснили, какие автозапчасти подорожали в РФ заметнее всего

Примерно вдвое с весны выросли цены на некоторые детали автомобилей марок Hyundai и Mitsubishi, а также на комплектующие машин российского бренда Lada.

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Нынешний кризис сказался практически на всём, в том числе и на рынке автозапчастей. В начале весны этого года стоимость иностранных автомобильных комплектующих резко увеличилась из-за волатильности курсов валют, проблем с логистическими цепочками и отказа ряда компаний поставлять продукцию в страну. Немногим позже в Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что так называемая «корзина часто бьющихся запчастей» прибавила в стоимости на 28,7%. Сами участники рынка тогда зафиксировали рост цен комплектующих на 30-50%.

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Теперь в РСА снова изучили то, как изменилась стоимость запчастей. Недавно, 19 декабря, были опубликованы обновлённые справочники средних цен запчастей, нормо-часов и материалов, которые используются при расчёте выплат при возмещении ущерба в рамках ОСАГО. Страховщики сравнили новую версию с той, которая была опубликована 19 октября, и отметили, что за последние два месяца значительных изменений не зафиксировано. В РСА считают, что в целом ситуация с ценами запчастей для большей части марок автомобилей стабилизируется.

Также автостраховщики сравнили актуальные данные с теми, которые были в справочниках от 19 марта текущего года. В РСА отметили, что «на ряд запчастей цены выросли кратно». Так, в полтора раза (то есть на 50%) подорожали комплектующие для машин Kia (речь идёт о передних фарах, дверях и крышке багажного отсека); вдвое (или на 100%) прибавили в цене передние бамперы для автомобилей Lada. Ощутимо подорожали детали для машин Mitsubishi, к примеру, передняя проводка шасси стала стоить больше на 97%. У автомобилей Hyundai на 91% прибавила головная оптика. А у моделей Audi заметнее всего подорожало многослойное ветровое стекло – на 78%.

При этом, по словам президента Российского союза страховщиков Евгения Уфимцева, в среднем увеличение цен в справочниках с весны текущего года составило 27,7%. По мнению главы РСА, сейчас российский рынок автозапчастей находится «на уровне цен на запчасти, сложившихся в апреле-июне 2022 года после введения экономических санкций и ухода из России крупнейших автопроизводителей».

Евгений Уфимцев указал на то, что по целому ряду позиций увеличение стоимости оказалось заметно выше среднего: к ним относятся детали кузова, двери, капоты, а также оптика. Для многих из них не существует аналогов, при этом поставку таких деталей по параллельному импорту наладить довольно сложно. А ощутимый рост цен запчастей для машин местного бренда Lada глава РСА объяснил нехваткой комплектующих / материалов, которые необходимы для выпуска деталей.

Стоит отметить, что значительный рост цен отмечен у некоторых позиций даже за последние пару месяцев (то есть по сравнению со справочниками от 19 октября). К ним относятся, к примеру, накладка переднего бампера Mitsubishi (подорожала с 17,5 тыс. до 82,5 тыс. рублей), фара Nissan (с 49 тыс. до 146 тыс. рублей), дверь Audi (с 156 тыс. до 284 тыс. рублей). По словам Евгения Уфимцева, это коснулось тех запчастей, складские запасы которых подходят к концу, при этом наладить их поставки по схеме параллельного импорта пока так и не удалось.