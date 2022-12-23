Марка SsangYong все-таки прекратит свое существование

Южнокорейская компания SsangYong Motor после того, как избежала банкротства, всё-таки может стать частью мировой автомобильной истории. Новая глава будет писаться под другим названием.

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Квак Джеа-сун, новый председатель SsangYong Motor, сообщил, что в марте 2023 года состоится собрание акционеров, на котором он будет добиваться изменения названия на KG Mobility.

"SsangYong Motor имеет свой круг поклонников, но также у компании под этим названием есть болезненный период", - цитирует объяснение топ-менеджера Korea Joong ang Daily.

Последний раз автопроизводитель переименовывался в 1998 году.