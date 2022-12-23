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27 минут назад

Марка SsangYong все-таки прекратит свое существование

Российская Газета

Южнокорейская компания SsangYong Motor после того, как избежала банкротства, всё-таки может стать частью мировой автомобильной истории. Новая глава будет писаться под другим названием.

Марка SsangYong все-таки прекратит свое существование
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Квак Джеа-сун, новый председатель SsangYong Motor, сообщил, что в марте 2023 года состоится собрание акционеров, на котором он будет добиваться изменения названия на KG Mobility.

"SsangYong Motor имеет свой круг поклонников, но также у компании под этим названием есть болезненный период", - цитирует объяснение топ-менеджера Korea Joong ang Daily.

Последний раз автопроизводитель переименовывался в 1998 году.

В ноябре 2022 года суд постановил остановить процедуру банкротства SsangYong после того, как компания была куплена концерном KG Group, специализирующимся на производстве стали и различной химии.

Автоновости,SsangYong,
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