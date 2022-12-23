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23 декабря

Уникальный Toyota Mega Cruiser поступил в продажу чуть менее чем за 100 тысяч долларов

ПроКроссовер.ру

Тщательно настроенный Toyota Mega Cruiser с пробегом около 28 000 километров выставлен на продажу в Нижнем Новгороде за крутые 5 900 000 рублей или 94 000 долларов США. Два года назад владелец внедорожника переставил руль справа налево, установил шипованный алюминиевый верх с люком, добавил семитонную лебедку, управляемую с двух пультов, и установил видеокамеры спереди и сзади. Также реализовал вспомогательный автономный подогрев и предпусковой подогреватель топливного фильтра.

За уникальный Toyota Mega Cruiser просят меньше 100 тысяч долларов
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Внутренности, вероятно, остались стандартными, что в данном случае означает 4,1-литровый дизельный двигатель, соединенный со всеми четырьмя колесами через четырехступенчатую коробку передач, двухступенчатую раздаточную коробку и три блокировки дифференциала. Выходная мощность составляет 155 л.с.

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