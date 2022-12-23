За уникальный Toyota Mega Cruiser просят меньше 100 тысяч долларов

Тщательно настроенный Toyota Mega Cruiser с пробегом около 28 000 километров выставлен на продажу в Нижнем Новгороде за крутые 5 900 000 рублей или 94 000 долларов США. Два года назад владелец внедорожника переставил руль справа налево, установил шипованный алюминиевый верх с люком, добавил семитонную лебедку, управляемую с двух пультов, и установил видеокамеры спереди и сзади. Также реализовал вспомогательный автономный подогрев и предпусковой подогреватель топливного фильтра.