Новая "услуга": россиянам предлагают удаленный взлом авто

Хакеры в даркнете стали предлагать жителям России удаленный взлом «умных» автомобилей. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные НТИ «Автонет», стоимость «услуги» лежит в диапазоне от 45 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от региона. Появление невиданных ранее предложений эксперты связывают с возросшим дефицитом запасных частей и предполагают, что целевой аудиторией являются не простые угонщики, а гаражные автосервисы.

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Новый способ взлома автомобилей «активно набирает обороты» в теневом сегменте интернета, отмечают в НТИ «Автонет». Хакеры предлагают удаленный взлом самой машины, кражу данных бортового компьютера и съем механических деталей.

В декабре специалисты обнаружили в «темном» интернете 12 подобных объявлений, в то время как раньше их наличие не фиксировалось. В зоне риска — как обычные автомобили, так и машины каршеринговых сервисов. По всей вероятности, задачи по удаленному взлому хакерам могут ставить неофициальные автосервисы, которые столкнулись с нехваткой деталей для ремонта: в итоге им приходится использовать краденные запчасти.

Если автомобиль будет взломан таким способом, это не гарантирует кражи, отмечают эксперты. Однако в дороге может возникнуть опасная неисправность — к примеру, отказ тормозов или потеря управления.

По прогнозу НТИ «Автонет», в 2023 году число краж и взломов автомобилей в России будет расти. Причины — в недоступности новых автомобилей и дефиците комплектующих.