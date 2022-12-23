Толпа разгромила машину таксиста за отказ везти шесть человек

В Екатеринбурге ищут хулиганов, которые разбили машину таксиста за отказ от поездки, сообщает E1.RU.

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Инцидент произошел утром 21 декабря на улице 8 Марта. Компания людей вызвала такси и возмутилась, что водитель легковушки отказался везти разом шесть человек, хотя таксист объяснил, что все они не поместятся в салон.

Молодые люди устроили разборку между собой (но не с таксистом), а затем переключились на его машину. По словам таксиста, на вид они были сильно нетрезвые. Хулиганы били стекла и пытались оторвать двери автомобиля. Пострадавший водитель обратился в отдел полиции №5.

«В настоящее время в этом происшествии разбирается участковый. Принимаются меры по розыску данных людей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в полицейском управлении Екатеринбурга.