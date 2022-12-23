Киев до весны остался без троллейбусов и трамваев

Троллейбусы и трамваи не будут выходить на маршруты в Киеве до наступления весны. Как сообщает ТАСС, их временно заменили автобусами ради экономии электричества.
Как рассказал заместитель главы Киевской госадминистрации Петр Пантелеев, от электротранспорта решили отказаться до восстановления полноценного электроснабжения. Он подчеркнул, что зимой нагрузка на энергосистему лишь возрастает, что делает возвращение троллейбусов и трамваев до наступления весны маловероятным.
Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Целями атак стали объекты связи, управления и энергетики. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.
В результате ударов система электроснабжения Украины получила серьезный ущерб. 16 декабря в национальной компании «Укргэнерго» сообщали о «наступлении режима системной аварии» из-за массового повреждения энергетической инфраструктуры.