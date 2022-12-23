Киев до весны остался без троллейбусов и трамваев

Троллейбусы и трамваи не будут выходить на маршруты в Киеве до наступления весны. Как сообщает ТАСС, их временно заменили автобусами ради экономии электричества.

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Как рассказал заместитель главы Киевской госадминистрации Петр Пантелеев, от электротранспорта решили отказаться до восстановления полноценного электроснабжения. Он подчеркнул, что зимой нагрузка на энергосистему лишь возрастает, что делает возвращение троллейбусов и трамваев до наступления весны маловероятным.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Целями атак стали объекты связи, управления и энергетики. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.