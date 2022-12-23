До России доберется китайский Volkswagen Passat

Компания «Авилон» договорилась о поставках Volkswagen Passat из Китая – первая партия из 50 машин ожидается уже в ближайшее время, выяснила «Российская газета». Дилер оценил китайских Пассат в 3 750 000 рублей: за эту цену можно будет купить седан со 186-сильным мотором объемом 2,0 литра и семиступенчатым «роботом» DSG. Комплектация всего одна – Luxury – с подогревом и вентиляцией кресел, автоматической парковкой и адаптивным круиз-контролем.

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Volkswagen свернул продажи седанов Passat в России еще в феврале этого года, и в семействе осталась лишь модификация Passat Alltrack. В марте немецкая марка и вовсе приостановила деятельность в стране – больше полугода новые автомобили не производятся в России и не поставляются на наш рынок. Что же касается Пассата в российской спецификации, он предлагался со 150-сильным двигателем 1.4 и 190-сильным мотором объемом два литра, а Passat Alltrack был доступен с двухлитровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил и полным приводом.

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Китайский Passat отличается от глобального: он производится на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen, а последний рестайлинг модель пережила в 2021 году. Обновление принесло Пассату другой передний бампер, модернизированные фары и сплошной задний фонарь.

Помимо версии с двигателем 2.0 TSI (186 сил), которая появится в России, в Китае Passat доступен с базовой «турбочетверкой» объемом 1,4 литра, развивающей 150 сил. Есть в гамме и подзаряжаемый гибрид с установкой на базе ДВС 1.4 – внешне безноэлектрический седан можно отличить от стандартного по светодиодным ходовым огням С-образной формы.