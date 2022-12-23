Глава КамАЗа рассказал о легковом электрокаре "Атом"

Глава КамАЗа Сергей Когогин в рамках пресс-конференции, посвящённой итогам года, в том числе коснулся темы легкого дивизиона - нового направления, в котором планирует развиваться компания.

Фото: Пресс-служба "Кама" Пресс-служба "Кама"

В настоящее время инвестиции в проект легкового электромобиля "Атом" составляют 360 млн. Когогин подтвердил, что прототип модели планируют представить к концу 2023 года.

"Лично мне этот проект очень нравится, собранная нами международная команда весьма активна, - заявил глава КамАЗа. - Мы работаем с "Росатомом", у которого есть серьезные претензии на производство батарей, и который готов их изготовление финансировать".

Когогин отметил, что технологи КамАЗа и проекта "Атом" скорректировали цели "Росатома", который планировал наладить производство батарей, отвечающих современным тенденциям: вместо этого же компания инвестирует в доработку проекта, и продукция будет актуальной и через 3-5 лет.

"Атом", говорит глава КамАЗа, имеет большой потенциал, поэтому будет интересен не только отечественному рынку, но и имеет экспортные перспективы. Также не исключается организация сборки "Атома" за рубежом.

Сергей Когогин коснулся и "Москвича", технологическим партнёром которого является КамАЗ. Топ-менеджер напомнил, что проект на мощностях бывшего "Рено Россия" предполагает не столько вывод новых моделей, а создание универсальной платформы легкого электрокара, отметив при этом, что консолидации в этом вопросе пока не наблюдается.