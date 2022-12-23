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34 минуты назад

Россияне бросились продавать машины с небольшим пробегом

Лера Букина

Аналитики Авто.ру сообщили об изменении структуры вторичного авторынка в России за год. Они отметили, что количество предложений по продаже выросло на треть, при этом доля автомобилей не старше двух лет среди них возросла почти в два раза.

Россияне бросились продавать машины с небольшим пробегом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации говорится, что число вариантов в возрасте не старше двух лет увеличилось до 11,6%, а количество предлагаемых автомобилей не старше 5 лет - на 1,1%, до 17,6%.

Доля продаж старых машин (не моложе 15 лет) сократилась с 32 до 25%. Март назван самым плохим месяцем года с точки зрения динамики размещения объявлений о продаже. Однако с тех пор ситуация восстановилась: сейчас предложений о продаже на 36% больше, чем в январе.

Ранее сообщалось, что, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», только 14 брендов из 60 остались на российском авторынке к концу 2022 года. Из них три фирмы – отечественные бренды, остальные – китайские. Среди отечественных числятся Lada, ГАЗ и УАЗ, среди брендов из Китая - Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

Автоновости,Chery,Geely,FAW,УАЗ,Lada,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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