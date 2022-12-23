Россияне бросились продавать машины с небольшим пробегом

Аналитики Авто.ру сообщили об изменении структуры вторичного авторынка в России за год. Они отметили, что количество предложений по продаже выросло на треть, при этом доля автомобилей не старше двух лет среди них возросла почти в два раза.

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В публикации говорится, что число вариантов в возрасте не старше двух лет увеличилось до 11,6%, а количество предлагаемых автомобилей не старше 5 лет - на 1,1%, до 17,6%.

Доля продаж старых машин (не моложе 15 лет) сократилась с 32 до 25%. Март назван самым плохим месяцем года с точки зрения динамики размещения объявлений о продаже. Однако с тех пор ситуация восстановилась: сейчас предложений о продаже на 36% больше, чем в январе.