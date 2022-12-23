Продажи электрического «Москвича» могут стартовать до конца года

Новые кроссоверы «Москвич 3е», предположительно, появятся в продаже 26 декабря. Автомобили планирует приобрести Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Об этом сообщает Autonews.
По словам главы Дептранса Москвы, проблем с реализацией машин быть не должно. К официальным дилерам автомобили могут поступить 26 декабря. Он также подтвердил, что «Москвич 3е» планирует приобрести Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«Думаю, что машина достойная. Показывали [на презентации] <…> только машину с двигателем внутреннего сгорания. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину», — сказал Ликсутов.
Стоимость «Москвича 3е» с электрической силовой установкой пока неизвестна. Предполагается, что на электрокар будет действовать специальная государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей. Бензиновая версия кроссовера «Москвич 3» обойдется в 1,97 млн руб.