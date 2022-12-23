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18 минут назад

Кроссоверы «Москвич 3е» могут появиться в продаже уже 26 декабря

Елена Прошина

Новые кроссоверы «Москвич 3е», предположительно, появятся в продаже 26 декабря. Автомобили планирует приобрести Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Об этом сообщает Autonews.

Продажи электрического «Москвича» могут стартовать до конца года
Фото: © Завод Москвич / Telegram© Завод Москвич / Telegram

По словам главы Дептранса Москвы, проблем с реализацией машин быть не должно. К официальным дилерам автомобили могут поступить 26 декабря. Он также подтвердил, что «Москвич 3е» планирует приобрести Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Думаю, что машина достойная. Показывали [на презентации] <…> только машину с двигателем внутреннего сгорания. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину», — сказал Ликсутов.

Стоимость «Москвича 3е» с электрической силовой установкой пока неизвестна. Предполагается, что на электрокар будет действовать специальная государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей. Бензиновая версия кроссовера «Москвич 3» обойдется в 1,97 млн руб.

Автоновости,Максим Ликсутов,
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