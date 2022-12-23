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59 минут назад

Chery Tiggo 3x готовится к обновлению

ПроКроссовер.ру

Chery прямо сейчас обновляет внешний вид своего компактного кроссовера Tiggo 3x, готовясь запустить его в Китае с суффиксом «Plus». На шпионских снимках, сделанных в эти выходные, также видна кабина. В целом прототип выглядит ближе к Omoda 5, чем к остальной линейке Tiggo (посмотрите видео о Tiggo 3x предыдущего поколения). Обратите особое внимание на новые очертания решетки радиатора, двухъярусные фары, задний спойлер и имитацию выхлопной трубы.

Chery Tiggo 3x готовится к обновлению
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Внутренняя компоновка также передает атмосферу Omoda с похожей приборной панелью, тонкими вентиляционными отверстиями, панелью HVAC и центральным тоннелем. Дисплеи не объединены, возможно, потому, что производитель хочет сохранить кластер аналоговых датчиков для самых дешевых версий. СМИ в Китае сообщают, что у Chery пока нет четкого графика запуска модели 3x внутри страны. Это может означать, что это преимущественно экспортно-ориентированная модель.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
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