Chery Tiggo 3x готовится к обновлению

Chery прямо сейчас обновляет внешний вид своего компактного кроссовера Tiggo 3x, готовясь запустить его в Китае с суффиксом «Plus». На шпионских снимках, сделанных в эти выходные, также видна кабина. В целом прототип выглядит ближе к Omoda 5, чем к остальной линейке Tiggo (посмотрите видео о Tiggo 3x предыдущего поколения). Обратите особое внимание на новые очертания решетки радиатора, двухъярусные фары, задний спойлер и имитацию выхлопной трубы.