«Москвич 3» получил второе название - КАМАЗ-2135

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Кадаков протестировал новый кроссовер «Москвич 3» и рассказал о его плюсах и минусах, а также о некоторых фактах, которые ранее были неизвестны. В частности, у «Москвича 3» также есть техническое обозначение КАМАЗ-2135, так как сертификацией машины занимался КАМАЗ.
По словам Кадакова, «Москвич 3» с механикой едет лучше, чем версия с автоматом. В качестве основных плюсов редактор журнала «За рулем» назвал возможность заправлять машину 92-м бензином, низкий расход топлива (6,5 литров на 100 км), галогеновые фары, возможность отключить систему стабилизации, удобную приборную панель и хорошо русифицированную мультимедийную систему.
К минусам эксперт отнес отсутствие полного привода, слишком жесткую подвеску, клиренс 155 мм вместо заявленных 170 мм, регулируемый по высоте руль, отсутствие обогревов руля, лобового стекла и кресел, слабую шумоизоляцию.