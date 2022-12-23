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12 минут назад

Эксперт Максим Кадаков: кроссовер «Москвич 3» получил второе название КАМАЗ-2135

Южный автомобиль

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Кадаков протестировал новый кроссовер «Москвич 3» и рассказал о его плюсах и минусах, а также о некоторых фактах, которые ранее были неизвестны. В частности, у «Москвича 3» также есть техническое обозначение КАМАЗ-2135, так как сертификацией машины занимался КАМАЗ.

«Москвич 3» получил второе название - КАМАЗ-2135
Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков © РИА Новости. Рамиль Ситдиков

По словам Кадакова, «Москвич 3» с механикой едет лучше, чем версия с автоматом. В качестве основных плюсов редактор журнала «За рулем» назвал возможность заправлять машину 92-м бензином, низкий расход топлива (6,5 литров на 100 км), галогеновые фары, возможность отключить систему стабилизации, удобную приборную панель и хорошо русифицированную мультимедийную систему.

К минусам эксперт отнес отсутствие полного привода, слишком жесткую подвеску, клиренс 155 мм вместо заявленных 170 мм, регулируемый по высоте руль, отсутствие обогревов руля, лобового стекла и кресел, слабую шумоизоляцию.

Автоновости,Максим Кадаков,
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