«Москвич 3» получил второе название - КАМАЗ-2135

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Кадаков протестировал новый кроссовер «Москвич 3» и рассказал о его плюсах и минусах, а также о некоторых фактах, которые ранее были неизвестны. В частности, у «Москвича 3» также есть техническое обозначение КАМАЗ-2135, так как сертификацией машины занимался КАМАЗ.