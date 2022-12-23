Альтернатива HR-V: в Россию привезли Honda e:NS1

Российские дилеры, работающие по схеме параллельного импорта, привезли в Россию компактный кроссовер Honda e:NS1, который дебютировал в апреле 2022 года.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Honda e:NS1 - батарейный SUV, выпуском которого занимается СП Dongfeng-Honda. Длина автомобиля составляет 4390 мм, колёсная база равна 2610 мм.

Электромотор установлен на задней оси и выдаёт 182 л.с. Аккумулятор имеет ёмкость 53,6 кВт ч, чего должно хватить на 420 км (по китайскому циклу CLTC).

В салоне на центральной консоли установлен вертикальный планшет мультимедиа диагональю 15,1 дюйма - через него осуществляется регулировка системы климат-контроля. Приборная панель "нарисована" на экране 10,25 дюйма и не имеет козырька. Селектор трансмиссии выполнен в формате тумблера.

В КНР купить Honda e:NS1 можно начиная от 175 000 юаней (1,8 млн рублей). В России растаможенная модель обойдётся в 3 480 000 рублей.

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