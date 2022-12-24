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1 час назад

Mulliner побил собственный производственный рекорд

Motor.ruиещё 1

Придворное тюнинг-ателье Bentley компания Mulliner в уходящем году сделала 500 эксклюзивных автомобилей, установив таким образом новый для себя рекорд продуктивности. С 2014 по 2021 годы включительно специалисты компании выпустили лишь тысячу уникальных машин и за один календарный год смогли сделать половину от всего тиража за предыдущие семь лет. В Mulliner отмечают рост спроса на эксклюзивные модели среди покупателей автомобилей Bentley.

Mulliner побил собственный производственный рекорд
Фото: Motor.ruMotor.ru

Пятисотым по счёту в 2022 году стал седан Bentley Flying Spur S Hybrid — один из первых серийных экземпляров этой модели вообще. По заказу покупателя из Великобритании машину окрасили в синий цвет Spark, который дополняют чёрный декор кузова Blackline и чёрные 22-дюймовые колёса.

Интерьер модели отделан чёрной кожей Beluga, которую дополняют декоративные панели из углепластика и контрастные вставки оттенка Klein Blue на сиденьях, руле, рычаге коробки передач и ковриках.

Как отмечают в Mulliner, количество заказов Bentley с индивидуальными доработками с 2018 года выросло в пять раз, а доход от опций с одного автомобиля за тот же период увеличился на 36%, так что от работы ателье в выигрыше остались все — и владельцы машин, и автопроизводитель.

Автоновости,Bentley Flying Spur,Bentley,
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