Mulliner побил собственный производственный рекорд

Придворное тюнинг-ателье Bentley компания Mulliner в уходящем году сделала 500 эксклюзивных автомобилей, установив таким образом новый для себя рекорд продуктивности. С 2014 по 2021 годы включительно специалисты компании выпустили лишь тысячу уникальных машин и за один календарный год смогли сделать половину от всего тиража за предыдущие семь лет. В Mulliner отмечают рост спроса на эксклюзивные модели среди покупателей автомобилей Bentley.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Пятисотым по счёту в 2022 году стал седан Bentley Flying Spur S Hybrid — один из первых серийных экземпляров этой модели вообще. По заказу покупателя из Великобритании машину окрасили в синий цвет Spark, который дополняют чёрный декор кузова Blackline и чёрные 22-дюймовые колёса.

Интерьер модели отделан чёрной кожей Beluga, которую дополняют декоративные панели из углепластика и контрастные вставки оттенка Klein Blue на сиденьях, руле, рычаге коробки передач и ковриках.