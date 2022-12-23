Матвиенко призвала покупать российские авто

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко обратилась к регионам страны и бизнесу с призывом более активно приобретать российские автомобили, передает РИА Новости.

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В ходе обсуждения на заседании Совета Федерации закона о такси Матвиенко подчеркнула, что положительно оценивает инициативу комитета по экономической политике о поддержке отечественного автопрома. Она отметила, что в текущих условиях это делать необходимо.

«Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис», - указала спикер.

До этого сообщалось, что Советом Федерации был одобрен закон о такси. Документом устанавливаются требования к автотранспорту, водителю, а также регламентируется деятельность служб заказа.