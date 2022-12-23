Матвиенко призвала покупать российские авто

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко обратилась к регионам страны и бизнесу с призывом более активно приобретать российские автомобили, передает РИА Новости.
В ходе обсуждения на заседании Совета Федерации закона о такси Матвиенко подчеркнула, что положительно оценивает инициативу комитета по экономической политике о поддержке отечественного автопрома. Она отметила, что в текущих условиях это делать необходимо.
«Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым, будет и обслуживание качественное, сервис», - указала спикер.
До этого сообщалось, что Советом Федерации был одобрен закон о такси. Документом устанавливаются требования к автотранспорту, водителю, а также регламентируется деятельность служб заказа.
Осенью Forbes сообщал, что таксопарк «Яндекс.Такси» столкнулся с нехваткой автомобилей в связи с возникшим на рынке дефицитом. Отмечалось, что руководство компании обратилось к президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову с просьбой начать поставлять транспортные средства. В письме говорилось, что для обновления автопарка «Яндекс» нуждается в 50 тыс. машин.