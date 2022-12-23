Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Сфотографирована тестовая версия обновленного седана Lada Vesta Sport

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что компания Lada Sport тестирует первый экземпляр Lada Vesta NG Sport. Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd news.

Сфотографирована тестовая версия обновленного седана Lada Vesta Sport
Фото: Avtograd newsAvtograd news

Как отметили в сообществе, выпуск Vesta NG Sport планируется в первой половине следующего года на главном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти. Экстерьер у этой модели дополнят раздвоенный выхлоп, а также у нее переработанный двигатель и иная ходовая. Бампера при запуске в серию, вероятно, изменят.

Интерьер Vesta Sport, который пока что не удалось сфотографировать, наверняка получит вертикальный планшет мультимедийной системы, а также цифровую приборку.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители