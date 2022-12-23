Сфотографирована тестовая версия обновленного седана Lada Vesta Sport

Стало известно о том, что компания Lada Sport тестирует первый экземпляр Lada Vesta NG Sport. Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd news.

Как отметили в сообществе, выпуск Vesta NG Sport планируется в первой половине следующего года на главном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти. Экстерьер у этой модели дополнят раздвоенный выхлоп, а также у нее переработанный двигатель и иная ходовая. Бампера при запуске в серию, вероятно, изменят.