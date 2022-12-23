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46 минут назад

Mitsubishi Xpander заменит в России китайцев, Lada Vesta NG и «Москвич 3»

Южный автомобиль

Японский кроссовер Mitsubishi Xpander может заменить на российском рынке китайские автомобили и некоторые модели Lada. Это отличная альтернатива по цене, качеству и стоимости обслуживания.

Какие модели может заменить в России Mitsubishi Xpander
Фото: Mitsubishi Mitsubishi

Благодаря параллельному импорту в России стали появляться ранее не виданные автомобили. Одним из них стал кроссовер Mitsubishi Xpander. Автомобиль представляет собой помесь кроссовера и минивэна. У него большой дорожный просвет, удобные габариты и просторный трансформируемый салон.

Кроссовер создан для рынков Юго-Восточной Азии, а выпускается Mitsubishi Xpander в Индонезии, откуда модель и завозится в Россию. По своим габаритам машина сопоставима с кроссовером Kia Sportage, но при этом Mitsubishi Xpander гораздо практичнее. Машина оснащается двигателем рабочим объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил. На выбор предлагается механическая коробка передач или вариатор. Привод у кроссовера только передний, а дорожный просвет составляет — 205 мм. Стоит Mitsubishi Xpander 2-2,5 млн рублей. За эти деньги можно приобрести новую Lada Vesta NG, Lada Largus, «Москвич 3» или некоторые китайские кроссоверы.

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