Оренбуржец 8 лет ездил с поддельными водительскими правами

Оренбуржец ездил с поддельными водительскими правами на протяжении 8 лет, пока не попался полицейским, сообщает сетевое издание Freepressa со ссылкой на решение Красногвардейского районного суда.

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости» Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Установлено, что в 2014 году в Москве мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение за 70 тыс. рублей. Он использовал фальшивые документы почти восемь лет, но в августе 2022 года в селе Донское в Красногвардейском районе сотрудники ДПС остановили мужчину для проверки документов.

Сверяя сведения в базе данных ФИС ГИБДД, дорожные полицейские выяснили, что оренбуржец никогда не получал водительское удостоверение в установленном законом порядке. В итоге водителя осудили по статье 327 УК РФ и наказали ограничением свободы на год.