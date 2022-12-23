Оренбуржец 8 лет ездил с поддельными водительскими правами

Оренбуржец ездил с поддельными водительскими правами на протяжении 8 лет, пока не попался полицейским, сообщает сетевое издание Freepressa со ссылкой на решение Красногвардейского районного суда.
Установлено, что в 2014 году в Москве мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение за 70 тыс. рублей. Он использовал фальшивые документы почти восемь лет, но в августе 2022 года в селе Донское в Красногвардейском районе сотрудники ДПС остановили мужчину для проверки документов.
Сверяя сведения в базе данных ФИС ГИБДД, дорожные полицейские выяснили, что оренбуржец никогда не получал водительское удостоверение в установленном законом порядке. В итоге водителя осудили по статье 327 УК РФ и наказали ограничением свободы на год.
Ранее в декабре сообщалось, что в Красноярском крае инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, лишенного прав в 2013 году, который продолжал пользоваться недействительным водительским удостоверением. А в Мурманской области водитель купил фальшивые права и был задержан сотрудниками ГИБДД в тот же день.