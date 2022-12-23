Названа цена летающего автомобиля Xpeng

Первый летающий автомобиль Xpeng будет стоить 140 тысяч долларов, или около 9,5 млн рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: XPeng XPeng

Основатель стартапа AeroHT Чжао Дели не исключил того, что Xpeng окажется в серийном производстве и появится в продаже к 2025 году. Xpeng оказывает поддержку его фирме, которая занимается летающими автомобилями с 2013 года.

Доступная цена, как указал собеседник агентства, может быть установлена при условии, что AeroHT будет ориентироваться на обширную сеть поставщиков Xpeng по всему Китаю.

По словам основателя стартапа, в дальнейшем Xpeng будет 90% времени передвигаться по дорогам общего пользования. Машина будет подниматься в воздух тогда, когда будут пробки. Xpeng получит четыре электрических двигателя и восемь пропеллеров.