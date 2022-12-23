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12 минут назад

Названа цена летающего автомобиля Xpeng

Лера Букина

Первый летающий автомобиль Xpeng будет стоить 140 тысяч долларов, или около 9,5 млн рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

Названа цена летающего автомобиля Xpeng
Фото: XPengXPeng

Основатель стартапа AeroHT Чжао Дели не исключил того, что Xpeng окажется в серийном производстве и появится в продаже к 2025 году. Xpeng оказывает поддержку его фирме, которая занимается летающими автомобилями с 2013 года.

Доступная цена, как указал собеседник агентства, может быть установлена при условии, что AeroHT будет ориентироваться на обширную сеть поставщиков Xpeng по всему Китаю.

По словам основателя стартапа, в дальнейшем Xpeng будет 90% времени передвигаться по дорогам общего пользования. Машина будет подниматься в воздух тогда, когда будут пробки. Xpeng получит четыре электрических двигателя и восемь пропеллеров.

В ноябре РИА Новости сообщило, что новый проект беспилотного аэротакси российской компании Hover начал проходить сертификацию. Агентство привело слова генерального директора компании Александра Атаманова, который заявил, что первые коммерческие полеты на гражданском воздушном судне планируют совершить в 2025 году.

Автоновости,Александр Атаманов,
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