«Молчаливое большинство» автоиндустрии сомневается в будущем электрокаров

Стало известно о том, что генеральный директор Toyota Акио Тойода отнёс себя к «молчаливому большинству» тех, кто в автомобильной промышленности сомневается в электрокарах.
Так, во время недавнего интервью с журналистами Тойода еще раз подтвердил свою убежденность в том, что наилучший путь вперед — это разработка множества различных технологий силовых агрегатов, включая гибриды, подключаемые гибриды, автомобили на водородном топливе и аккумуляторные электромобили.
«Люди, занятые в автомобильной промышленности, в основном представляют собой молчаливое большинство. Это молчаливое большинство задается вопросом, действительно ли электромобили являются нормальным вариантом. Но они считают, что это тенденция, поэтому не могут громко заявить об этом… Правильный ответ все еще не ясен, мы не должны ограничивать себя только одним вариантом», — сказал Тойода.
Тойода неоднократно опровергал утверждения представителей отрасли о том, что электромобили — это единственный путь вперед. Он признал, что его попытки донести свою точку зрения до заинтересованных сторон и правительственных чиновников оказались утомительными. При этом альтернативы электромобилям начали получать более теплый прием среди правительственных чиновников и СМИ.
«Чтобы достичь углеродной нейтральности, мы должны помнить, что углерод — это настоящий враг, а не конкретный силовой агрегат. И, откровенно говоря, EV не являются единственным способом достижения целей углеродной нейтральности в мире. В Toyota мы верим в создание полного портфеля вариантов снижения выбросов углекислого газа для наших клиентов», — отметил Тойода.