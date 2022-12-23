«Молчаливое большинство» автоиндустрии сомневается в будущем электрокаров

«Люди, занятые в автомобильной промышленности, в основном представляют собой молчаливое большинство. Это молчаливое большинство задается вопросом, действительно ли электромобили являются нормальным вариантом. Но они считают, что это тенденция, поэтому не могут громко заявить об этом… Правильный ответ все еще не ясен, мы не должны ограничивать себя только одним вариантом», — сказал Тойода.