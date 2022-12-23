Новый BMW X2 стал купе-кроссовером

Стало известно о том, что сфотографированный во время тестовых испытаний вблизи полярного круга X2 2024 модельного года отныне будет купе-кроссовером.

Фото: Carscoops Carscoops

Хотя новинка сильно закамуфлирована, но она выделяется иной передней частью с решеткой радиатора и фарами. А ветровое стекло переходит в круто наклоненную крышу. Модель также отличается обтекаемыми формами кузова, угловатой плечевой линией и дверными ручками, установленными заподлицо. Сзади кроссовер имеет угловатое стекло, которое направляет воздух к спойлеру.

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Поскольку данный прототип — это X2 M35i, ориентированный на производительность, он имеет несколько особых штрихов, включая стильные колеса и тормозную систему с синими суппортами. Модель также имеет слегка измененный задний бампер и выхлопную систему с четырьмя патрубками.

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