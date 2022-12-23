Mercedes отзывает один новый автомобиль S-Class 2022 года

В отчёте компании говорится о том, что поставщик начал расследование ещё весной этого года.

Фото: Mercedes Mercedes

Дело NHTSA Safety Issue ID 22V935 относится к Mercedes-Benz S 500 2022 года выпуска. Проблема состоит в том, что приборная панель установлена неправильно и из-за этого могут возникнуть проблемы с подушкой безопасности в случае аварии. Для всех автомобилей бесплатно будет проведена замена. Владельцам нужно лишь обратиться в службу поддержки клиентов Mercedes или на горячую линию NHTSA, пишет Центральная Служба Новостей.

В отчёте компании говорится о том, что поставщик начал расследование ещё весной этого года. По этой причине началось более детальное изучение субпоставщиков, и обнаружили, что клей не подходит для склеивания элементов. После этого провели дополнительные проверки и выяснили, что с этой проблемой столкнулся лишь одна модель.