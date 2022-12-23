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26 минут назад

Mercedes отзывает один новый Mercedes S-Class 2022 года из-за проблем с креплением приборной панели

Моя Москва.онлайн

В отчёте компании говорится о том, что поставщик начал расследование ещё весной этого года.

Mercedes отзывает один новый автомобиль S-Class 2022 года
Фото: Mercedes Mercedes

Дело NHTSA Safety Issue ID 22V935 относится к Mercedes-Benz S 500 2022 года выпуска. Проблема состоит в том, что приборная панель установлена неправильно и из-за этого могут возникнуть проблемы с подушкой безопасности в случае аварии. Для всех автомобилей бесплатно будет проведена замена. Владельцам нужно лишь обратиться в службу поддержки клиентов Mercedes или на горячую линию NHTSA, пишет Центральная Служба Новостей.

В отчёте компании говорится о том, что поставщик начал расследование ещё весной этого года. По этой причине началось более детальное изучение субпоставщиков, и обнаружили, что клей не подходит для склеивания элементов. После этого провели дополнительные проверки и выяснили, что с этой проблемой столкнулся лишь одна модель.

Ранее автопроизводитель отзывал другие модели из-за неисправностей. По делу NHTSA № 22V936000 было отозвано всего 69 машин GLE-класса 2021–2022 годов и GLS450.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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