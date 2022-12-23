Стали известны самые частые причины обращений по каско в 2022 году

Страховой Дом ВСК сообщает, что в 2022 году российские автомобилисты чаще всего сталкивались с вандализмом и разбитыми стёклами, а средний размер выплат вырос на 9%.

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При этом чаще всего с битыми стёклами сталкивались владельцы автомобилей Toyota, Kia и Volkswagen. Жертвами вандалов же чаще других становились обладатели автомобилей Hyundai, Renault и Kia.

Кроме того, за уходящий 2022 год в 3 раза выросло число аварий за пределами шоссе и крупных дорог. Также в два раза увеличились случаи внезапной поломки авто. Зато самым значительным снижением среди обращений стали заявки по риску «стихийное бедствие». Жертвами подобных катаклизмов в 2022 году чаще других становились водители из Краснодарского края, Смоленской области и Республики Коми.