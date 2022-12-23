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56 минут назад

Changan рассекретил внешность нового седана Lamore

Газета.Ru

Китайский автопроизводитель Changan опубликовал официальные изображения нового седана Lamore, который получил дизайн в новом фирменном стиле марки. Об этом сообщает Autohome.

Changan рассекретил внешность нового седана Lamore
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автомобиль оснащен широким набором электронных систем, включая технологию мониторинга состояния водителя и пассажиров, в том числе детей. На передней панели Changan Lamore два дисплея, основной «планшет» медиасистемы ориентирован вертикально.

Под капотом машины 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. По габаритам новый Changan сравним с седаном Chery Arrizo 8 и крупнее европейской Skoda Octavia. Длина нового Changan Lamore — 4770 мм, ширина — 1840 мм и высота — 1440 мм.

Ранее стало известно, что внедорожник Tank 300, который в ближайшее время должен выйти на российский рынок, прошел краш-тесты австралийской организации ANCAP. По результатам испытаний автомобиль заработал пять звезд.

Автоновости,Skoda Octavia,Chery,Skoda,
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