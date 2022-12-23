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56 минут назад

ГИБДД объявила рейды на дорогах России

Елена Прошина

Перед началом новогодних праздников ГИБДД предупредила автомобилистов в регионах о массовых проверках на предстоящих выходных. Об этом сообщает «Газета.ру».

ГИБДД объявила рейды на дорогах России
Фото: ТАССТАСС

Рейды начнутся 23 декабря и пройдут до 25 декабря. Проверки затронут Рязанскую, Тамбовскую, Самарскую, Вологодскую, Тверскую Липецкую и Курганскую области, а также Республику Бурятия, Республику Алтай, Красноярский край и других регионах России. Кроме того, рейды запланированы на дорогах Тюмени и Тюменского района, Уфы, Петрозаводска, Саратова, Краснодара и Елабуги.

ГИБДД Кирова также пообещала провести «сплошные проверки» – массовую остановку автомобилей на заранее выбранных участках дорог. «При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств», – отметили в ГИБДД Рязанской области.

Помимо указанных акций, каждую ночь с 23 по 26 декабря ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет проводить рейды по выявлению пьяных водителей. Ведомство напоминает, что за вождение в пьяном виде предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Ранее в Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Автоновости,ГИБДД,
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