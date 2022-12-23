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4 минуты назад

Россиянин избежал тюрьмы за многолетнюю езду с поддельными правами

Елена Прошина

В Оренбургской области полиция задержала водителя, который 8 лет использовал поддельные права. Об этом сообщает «Секрет Фирмы».

Россиянин избежал тюрьмы за многолетнюю езду с поддельными правами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выявить нарушителя удалось только в августе 2022 года, когда его остановили сотрудники ГИБДД в селе Донское. Выяснилось, что мужчина никогда не получал права законным путём, а поддельные документы житель Оренбуржья купил в 2014 году за 70000 рублей. Максимальный приговор за это нарушение – год тюрьмы, но суд приговорил мужчину лишь к ограничению свободы и лишению прав.

Ранее ГИБДД объявила о начале масштабных рейдов на дорогах России. Они начнутся 23 декабря и пройдут до 25 декабря.

Автоновости,ГИБДД,
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