Россиянин избежал тюрьмы за многолетнюю езду с поддельными правами

Выявить нарушителя удалось только в августе 2022 года, когда его остановили сотрудники ГИБДД в селе Донское. Выяснилось, что мужчина никогда не получал права законным путём, а поддельные документы житель Оренбуржья купил в 2014 году за 70000 рублей. Максимальный приговор за это нарушение – год тюрьмы, но суд приговорил мужчину лишь к ограничению свободы и лишению прав.