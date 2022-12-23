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1 час назад

Названы цена и дата выхода летающего автомобиля Xpeng

Ferra.ru

Многие годы индустрия летающих авто оставалась чем-то интересным, но частью далёкого будущего. То же можно было сказать и о разработках компании Xpeng.

Названы цена и дата выхода летающего автомобиля Xpeng
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но теперь в Сети появились интересные подробности о планах китайского производителя электромобилей. Оказалось, что руководство бренда планирует выпустить свой первый летающий автомобиль уже к 2025 году.

По предварительным оценкам, стоимость этого автомобиля может составить около 140 тыс долларов — в рублях это около 9,5 млн.

Сообщается, что автомобиль будет оснащён четырьмя электрическими двигателями и восемью пропеллерами. При этом в основном он будет передвигаться по дорогам, но, в случае необходимости, сможет и взлететь. Наиболее полезной эта возможность может оказаться в случае с пробками.

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