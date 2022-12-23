Названы цена и дата выхода летающего автомобиля Xpeng

Многие годы индустрия летающих авто оставалась чем-то интересным, но частью далёкого будущего. То же можно было сказать и о разработках компании Xpeng.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но теперь в Сети появились интересные подробности о планах китайского производителя электромобилей. Оказалось, что руководство бренда планирует выпустить свой первый летающий автомобиль уже к 2025 году.

По предварительным оценкам, стоимость этого автомобиля может составить около 140 тыс долларов — в рублях это около 9,5 млн.