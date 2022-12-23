Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
49 минут назад

Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Елена Прошина

Директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов заявил, что к концу 2022 года в России выросло число автоугонов. Об этом сообщает Motor.ru.

Названы самые угоняемые марки автомобилей в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самыми популярными автомобилями у угонщиков стали модели Hyundai – они заняли половину топа-10 самых угоняемых машин. На первом месте оказался Hyundai Santa Fe, вторую строчку занял Mitsubishi Outlander, а закрывает тройку лидеров анти-рейтинга Hyundai Creta. Также в десятку попали Hyundai Palisade, Kia Sorento, Hyundai Sonata, Tucson, Kia Sportage, Lexus RX и Toyota Camry.

«Год к году мы ожидаемо фиксируем снижение числа угонов, однако постепенно тренд разворачивается в обратную сторону. Рост цен на запчасти, который мы фиксируем в последнее время, может изменить картину по угонам и стать головной болью для большего числа автовладельцев», – прокомментировал ситуацию Харагезов.

Ранее стало известно, что МВД запускает компьютерную программу «Паутина», которая будет отслеживать угнанные автомобили.

Автоновости,Toyota Camry,Lexus RX,Kia Sorento,Mitsubishi Outlander,Kia Sportage,Hyundai Sonata,Hyundai Santa Fe,Hyundai Creta,Lexus,Hyundai,Kia,Toyota,Mitsubishi,Альфастрахование,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители