Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

«Год к году мы ожидаемо фиксируем снижение числа угонов, однако постепенно тренд разворачивается в обратную сторону. Рост цен на запчасти, который мы фиксируем в последнее время, может изменить картину по угонам и стать головной болью для большего числа автовладельцев», – прокомментировал ситуацию Харагезов.