Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов заявил, что к концу 2022 года в России выросло число автоугонов. Об этом сообщает Motor.ru.
Самыми популярными автомобилями у угонщиков стали модели Hyundai – они заняли половину топа-10 самых угоняемых машин. На первом месте оказался Hyundai Santa Fe, вторую строчку занял Mitsubishi Outlander, а закрывает тройку лидеров анти-рейтинга Hyundai Creta. Также в десятку попали Hyundai Palisade, Kia Sorento, Hyundai Sonata, Tucson, Kia Sportage, Lexus RX и Toyota Camry.
«Год к году мы ожидаемо фиксируем снижение числа угонов, однако постепенно тренд разворачивается в обратную сторону. Рост цен на запчасти, который мы фиксируем в последнее время, может изменить картину по угонам и стать головной болью для большего числа автовладельцев», – прокомментировал ситуацию Харагезов.
Ранее стало известно, что МВД запускает компьютерную программу «Паутина», которая будет отслеживать угнанные автомобили.