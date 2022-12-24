В России предложили ввести новое наказание для водителей

В России водители будут привлекаться к ответственности за управление автомобилем под воздействием лекарств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но способны ухудшать его внимание и реакцию. Это следует из подготовленного МВД России проекта закона, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Законопроект предполагает изменение примечания к статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). В новой редакции устанавливается «запрет на употребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Видео дня

«Установленная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП административная ответственность наступает, в том числе, в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам», — говорится в документе.

Планируется, что закон вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования. До принятия поправок управление транспортным средством под воздействием лекарств, не содержащих этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности по статье 12.8 и части 3 статьи 12.27 КоАП РФ, уточняет ТАСС.

Документ был разработан для устранения пробела в действующем законодательстве, который в конце ноября выявил Конституционный суд, уточняется в пояснительной записке.