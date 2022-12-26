Lotus готовит новый лифтбек Envya

Ожидается, что новинка британской марки появится в 2025 году. Вероятно, эта модель будет бороться за покупателей с Porsche Taycan.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Британская компания Lotus Cars (принадлежит китайскому холдингу Geely), как и многие другие автопроизводители, рассчитывающие на европейский рынок, активно «зеленеет». Последней моделью этого бренда, оснащённой двигателем внутреннего сгорания, стал спорткар Emira (заводской индекс – Type 131), он был представлен летом 2021 года. Теперь производитель занимается разработкой только электромобилей.

Тизер Lotus Envya

Напомним, первая «батарейная» новинка марки уже представлена: речь идёт о кроссовере Lotus Eletre, который дебютировал в конце марта текущего года (его индекс – Type 132). Следом обещает появиться ещё одна полностью электрическая модель: ранее в компании её обозначали, как четырёхдверное купе с индексом Type 133. Позже появилась информация о том, это будет большой лифтбек, который получит название Envya.

Пока что компания не раскрыла внешность будущей новинки: пока что официально был опубликован лишь один тизер, на котором можно было разглядеть лишь силуэт автомобиля (анфас) с камерами вместо боковых зеркал, а также со светящимися секциями дневных ходовых огней. Однако в конце прошлого месяца прототип электромобиля попался в объективы фотошпионов: автомобиль в «глухой» тканевой маскировке был замечен в ходе тестов на дорогах общего пользования в Китае.

Lotus Eletre

Своим вариантом того, как, возможно, будет выглядеть Lotus Envya, с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Ожидается, что в его внешности многое заимствовано от кроссовера Eletre, который первым презентовал новый фирменный стиль британской марки. Судя по рендеру, у лифтбека спереди тот же фамильный «оскал», в нижнюю часть переднего бампера интегрированы активные воздушные заслонки в виде ромбовидных элементов: они отрываются при необходимости в дополнительном охлаждении батареи, электродвигателей и тормозной системы.

Lotus Eletre

На изображении видно, что у лифтбека «С-образные» светодиодные ДХО тонкой формы, между ними располагается яркий логотип марки Lotus. Основной блок фар «спрятан» ниже, в «хищной улыбке» Envya. В капоте и на боковинах, очевидно, есть дополнительные воздухозаборники (такие же «жабры» имеются у уже представленного кроссовера). Предполагается, что у модели безрамочные двери и покатая крыша.

салон Lotus Eletre

Сообщается, что длина электрической новинки превышает пять метров, а расстояние между осями у неё больше трех метров. Вероятно, у Lotus Envya короткие свесы и много пространства для ног водителя и пассажиров. Предположительно салон рассчитан на четверых: второй ряд также представляет собой пару отдельных кресел. По количеству дисплеев в интерьере новинка, очевидно, не уступит Eletre.

Ожидается, что новая модель Lotus получит версии с двух- и трёхмоторными силовыми установками, их отдача будет варьироваться от 612 до 918 л.с. Привод – только полный. Скорее всего, Envya оснастят тяговой батареей ёмкостью 100 кВт*ч; запас хода на одной зарядке составит 500 или 600 км (в зависимости от исполнения). В роли конкурентов новинке прочат Porsche Taycan, BMW i7, Polestar 5. Ранее сообщалось, что лифтбек будет представлен уже в 2023 году, однако в издании отметили, что модель появится только в 2025-ом.