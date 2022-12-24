Водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января

С 1 января следующего года в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «ШАГИ» Андрея Шаркова.

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По его словам, с нового года будут обновлены пошлины для владельцев автомобилей, увеличивающие размер старых. Поправки были утверждены летом этого года. С 1 января, согласно закону, за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного транспортного средства необходимо будет платить 1 тыс. рублей. Такое свидетельство потребуется при доукомплектовании и переоборудовании грузового автомобиля, установке газобаллонного оборудования, замене фар на иной источник света, создании специализированного автомобиля.

Полторы тысячи рублей заплатит те, кому нужен допуск транспорта к перевозке опасных грузов. Такую же сумму нужно будет заплатить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. За продление свидетельства нужно будет выложить 1 тыс. рублей.

Эксперт отмечает, что необходимость в получении таких документов возникает, прежде всего, у участников коммерческого оборота, перевозящих ядовитые, взрывчатые, радиоактивные и подобные грузы.

Также планируют увеличить с 800 до полутора тысяч рублей пошлину за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. Такое свидетельство нужно получить в случае, если автомобиль изготовлен самостоятельно, изменено заводское оснащение отечественного автомобиля или планируется ввоз иномарки через границу.