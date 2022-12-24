Водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января

С 1 января следующего года в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «ШАГИ» Андрея Шаркова.
По его словам, с нового года будут обновлены пошлины для владельцев автомобилей, увеличивающие размер старых. Поправки были утверждены летом этого года. С 1 января, согласно закону, за выдачу разрешения изменить конструкцию колесного транспортного средства необходимо будет платить 1 тыс. рублей. Такое свидетельство потребуется при доукомплектовании и переоборудовании грузового автомобиля, установке газобаллонного оборудования, замене фар на иной источник света, создании специализированного автомобиля.
Полторы тысячи рублей заплатит те, кому нужен допуск транспорта к перевозке опасных грузов. Такую же сумму нужно будет заплатить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. За продление свидетельства нужно будет выложить 1 тыс. рублей.
Эксперт отмечает, что необходимость в получении таких документов возникает, прежде всего, у участников коммерческого оборота, перевозящих ядовитые, взрывчатые, радиоактивные и подобные грузы.
Также планируют увеличить с 800 до полутора тысяч рублей пошлину за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. Такое свидетельство нужно получить в случае, если автомобиль изготовлен самостоятельно, изменено заводское оснащение отечественного автомобиля или планируется ввоз иномарки через границу.
Изменения затронут большое количество автомобилистов. Пока еще можно успеть получить все необходимые документы бесплатно или дешевле.