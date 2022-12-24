Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Перечислен список новых пошлин для автомобилистов в 2023 году

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В новом году владельцев автомобилей ждут несколько новых пошлин, часть имеющихся увеличивают свой размер, рассказал управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

Российских водителей ждут новые госпошлины в 2023 году
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

С 1 января 2023 года автомобилистам придется платить за выдачу разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства пошлину в размере 1 тыс. рублей, за допуск транспорта к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей, сказал Шарков агентству «Прайм».

Продление такого доступа будет стоить 1 тыс. рублей. Такие же суммы придется потратить за изготовление документов взамен утраченных или испорченных.

Пошлина на выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией вырастет с 800 рублей до 1 тыс. рублей. Такое свидетельство нужно для автомобилей, собранных самостоятельно, ввезенных из-за рубежа подержанных машин, или для машин с серьезными изменениями в заводской конструкции.

Автоновости,Андрей Шарков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители