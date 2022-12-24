Российских водителей ждут новые госпошлины в 2023 году

В новом году владельцев автомобилей ждут несколько новых пошлин, часть имеющихся увеличивают свой размер, рассказал управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

С 1 января 2023 года автомобилистам придется платить за выдачу разрешения на изменение конструкции колесного транспортного средства пошлину в размере 1 тыс. рублей, за допуск транспорта к перевозке опасных грузов – 1,5 тыс. рублей, сказал Шарков агентству «Прайм».

Продление такого доступа будет стоить 1 тыс. рублей. Такие же суммы придется потратить за изготовление документов взамен утраченных или испорченных.