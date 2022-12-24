Liberty Walk показала тюнинг классического Ferrari F40

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, в преддверие домашнего для себя автосалона в Токио представило два новых проекта. Первым стал эксклюзивный вариант тюнинга Lamborghini Aventador, а вторым — модернизированный классический суперкар Ferrari F40. Фишкой обоих проектов стал радикально изменённый за счёт нового кузовного обвеса внешний вид автомобилей.

Фото: © Liberty Walk © Liberty Walk

Обе модели получили новый передний бампер с массивным сплиттером, расширенные колёсные арки с жалюзи, развитые пороги, новый задний бампер с большим диффузором, а также прочие аэродинамические элементы.

Естественно, штатные колёса заменены новыми. Единственной технической доработкой в обоих случаях является уменьшение дорожного просвета, поскольку модернизацией двигателя в Liberty Walk не занимаются.

Не трогают японские тюнеры и салон, поэтому за исключением новой внешности обе машины — стандартные. Особо интересным новые проекты делает выбор базовой модели, которые уже сняты с производства.