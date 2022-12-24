Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Liberty Walk показала тюнинг классического Ferrari F40

Motor.ru

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, в преддверие домашнего для себя автосалона в Токио представило два новых проекта. Первым стал эксклюзивный вариант тюнинга Lamborghini Aventador, а вторым — модернизированный классический суперкар Ferrari F40. Фишкой обоих проектов стал радикально изменённый за счёт нового кузовного обвеса внешний вид автомобилей.

Liberty Walk показала тюнинг классического Ferrari F40
Фото: © Liberty Walk© Liberty Walk

Обе модели получили новый передний бампер с массивным сплиттером, расширенные колёсные арки с жалюзи, развитые пороги, новый задний бампер с большим диффузором, а также прочие аэродинамические элементы.

Естественно, штатные колёса заменены новыми. Единственной технической доработкой в обоих случаях является уменьшение дорожного просвета, поскольку модернизацией двигателя в Liberty Walk не занимаются.

Не трогают японские тюнеры и салон, поэтому за исключением новой внешности обе машины — стандартные. Особо интересным новые проекты делает выбор базовой модели, которые уже сняты с производства.

Но если Lamborghini Aventador — современный суперкар, сделанный достаточно большим для подобных моделей тиражом, то Ferrari F40 выпускали с 1987 по 1992 годы и за это время было сделано всего 1315 экземпляров купе, каждый из которых сегодня на вес золота.

Автоновости,Ferrari F40,Lamborghini Aventador,Lamborghini,Ferrari,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители