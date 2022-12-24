Vanwall показала тизер нового электромобиля

Фирма Vanwall Group, называющая себя наследником одноимённой британской гоночной команды, в октябре 2020 года анонсировала возрождение болида Формулы-1 эпохи 1950-х по оригинальным чертежам, в 2022 уже вывела на испытания ультрасовременный дорожный гиперкар, а под самый конец года анонсировала ещё одну модель. Правда, на какую-либо информацию о новинке компания оказалась крайне скупа — известно лишь, что речь идёт об автомобиле с электрифицированной силовой установкой.

Фото: © Vanwall © Vanwall

На тизерах, опубликованных в социальных сетях бренда, показан автомобиль, силуэтом напоминающий оригинальную Lancia Delta. Судя по изображениям, он получит полностью светодиодную оптику, причём фары будут сделаны в виде четырёх квадратов, а также достаточно агрессивный с точки зрения аэродинамики кузов.

«Мы электрифицируем вас. Оставайтесь с нами», — гласит единственная подпись к тизеру. Но зато Vanwall назвал дату премьеры модели.