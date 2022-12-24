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36 минут назад

Vanwall показала тизер нового электромобиля

Motor.ru

Фирма Vanwall Group, называющая себя наследником одноимённой британской гоночной команды, в октябре 2020 года анонсировала возрождение болида Формулы-1 эпохи 1950-х по оригинальным чертежам, в 2022 уже вывела на испытания ультрасовременный дорожный гиперкар, а под самый конец года анонсировала ещё одну модель. Правда, на какую-либо информацию о новинке компания оказалась крайне скупа — известно лишь, что речь идёт об автомобиле с электрифицированной силовой установкой.

Vanwall показала тизер нового электромобиля
Фото: © Vanwall© Vanwall

На тизерах, опубликованных в социальных сетях бренда, показан автомобиль, силуэтом напоминающий оригинальную Lancia Delta. Судя по изображениям, он получит полностью светодиодную оптику, причём фары будут сделаны в виде четырёх квадратов, а также достаточно агрессивный с точки зрения аэродинамики кузов.

«Мы электрифицируем вас. Оставайтесь с нами», — гласит единственная подпись к тизеру. Но зато Vanwall назвал дату премьеры модели.

16 января 2023 года фирма намерена если не раскрыть электромобиль целиком, то как минимум предоставить первую информацию о новинке. Ранее, напомним, компания анонсировала дорожный суперкар Vanwall Vandervell 1000, созданный на базе прототипа коллектива ByKolles Racing для участия в марафонских гонках чемпионата мира FIA WEC.

Автоновости,Lancia Delta,Lancia,
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