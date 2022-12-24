Названы самые подорожавшие на вторичном рынке седаны

Эксперты портала «Авто.ру» назвали седаны, которые в 2022 году выросли в цене на вторичном рынке. По их словам, сильнее всего подорожали модели концерна «АвтоВАЗ», пишет «Российская газета».

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Отмечается, что рост спроса на седаны в этом году был вызван тем, что новые машины с таким типом кузова оказались в большом дефиците.

На первом месте среди подорожавших автомобилей, по данным экспертов, оказалась Lada Priora. Ее стоимость с ноября 2021 года выросла на 19,1% до 482,3 тыс. рублей. Второе место в списке заняла Lada Vesta (17,1%, 945,5 тыс. руб.), третье - Lada Granta (13,8%, 433 тыс. руб.).

Аналитики портала уточнили, что автогигант давно снял «Приору» с производства. Вместе с тем, за нее просят в среднем на 50 тыс. больше, чем за современную «Гранту».

Директор компании «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков пояснил, что разница в цене между машинами обусловлена «стоимостью и доступностью запасных частей, которые намного проще установить на эту модель [ «Приору»], чем на более современную «Гранту».