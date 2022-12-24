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53 минуты назад

Названы седаны, которые сильнее всего подорожали на вторичном рынке

Илья Родин

Эксперты портала «Авто.ру» назвали седаны, которые в 2022 году выросли в цене на вторичном рынке. По их словам, сильнее всего подорожали модели концерна «АвтоВАЗ», пишет «Российская газета».

Названы самые подорожавшие на вторичном рынке седаны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рост спроса на седаны в этом году был вызван тем, что новые машины с таким типом кузова оказались в большом дефиците.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

На первом месте среди подорожавших автомобилей, по данным экспертов, оказалась Lada Priora. Ее стоимость с ноября 2021 года выросла на 19,1% до 482,3 тыс. рублей. Второе место в списке заняла Lada Vesta (17,1%, 945,5 тыс. руб.), третье - Lada Granta (13,8%, 433 тыс. руб.).

Аналитики портала уточнили, что автогигант давно снял «Приору» с производства. Вместе с тем, за нее просят в среднем на 50 тыс. больше, чем за современную «Гранту».

Директор компании «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков пояснил, что разница в цене между машинами обусловлена «стоимостью и доступностью запасных частей, которые намного проще установить на эту модель [ «Приору»], чем на более современную «Гранту».

Он добавил, что обслуживание Lada Granta требует от ремонтников более высокой квалификации. Кроме того, запасные части должны быть импортного производства.

Уточняется, что среди иностранных седанов значительный рост цен зафиксирован на Toyota Camry (11,1%.), Ford Focus (7,3%), Volkswagen Polo (6,4% и Renault Logan (6,4%).

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