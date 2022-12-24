Блогер разобрал седан Geely для России и рассказал о его минусах

Блогеры канала Dabiaoche разобрали седан Geely Emgrand, который скоро появится в России. На обзор попал автомобиль с 1,5-литровым «атмосферником» и вариатором; в Поднебесной такие стоят от 78 тысяч юаней (~780 тысяч рублей). Во второй части обзора подробно показали днище Geely Emgrand и архитектуру шасси, целый ряд технических решений блогеры отнесли к минусам. Переводом ролика на русский язык занимался портал «Китайские автомобили».

«Четвёртый» Geely Emgrand базируется на той же платформе BMA, что и знакомый россиянам Coolray. Спереди — стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Блогерам не понравилось, что инженеры Geely сэкономили на стабилизаторе поперечной устойчивости. В остальном обошлось без сюрпризов: задние тормозные диски невентилируемые, а задняя подвеска собрана на цельном подрамнике из однослойной стали.

Спереди ставка сделана на вентилируемые тормозные диски, поворотные кулаки выполнены из чугуна, а рычаги передней подвески из двухслойной стали. К достоинствам седана Geely отнесли электронный стояночный тормоз, а также удовлетворительное по китайским меркам антикоррозионное покрытие днища.

Явный минус Geely Emgrand — практически полное отсутствие защиты двигателя, масляного поддона, коробки передач и топливного бака. Резервуар с бензином защищён алюминиевым листом только с одной стороны, а силовая установка прикрыта пластиковой крышкой, которая не способна защитить от серьёзного удара.

Сама техника вопросов не вызывает: проверенный 1,5-литровый «атмосферник» сочетается с вариатором CVT25 фирмы WLY, которая известна своими трансмиссиями для Chery и Geely, а также коробками передач для тяжёлых грузовиков.